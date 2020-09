Rinnovabili, EBS e UGI al Governo: Biomase e Geotermia nel FER2

l’Associazione dei Produttori di Energia da Biomasse Solide – e UGI – l’Unione Geotermica Italiana – hanno deciso di unire le forze e avviare un percorso di collaborazione e sostegno reciproco. Primo atto di questo nuovo cammino è una lettera firmata dai Presidenti di entrambe le Associazioni ed indirizzata al Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, referente del decreto, nonché a tutti gli altri Ministri competenti, con la quale chiedono due cose: l’inserimento nel prossimo decreto FER2 dei settori di produzione di energia da geotermia e da biomasse, e il riconoscimento di una forma di sostegno alla generazione energetica, aggiuntiva ai ricavi di vendita dell’energia sul libero mercato,

Le due Associazioni tengono sia a sottolineare la necessità di rendere efficiente il percorso autorizzativo per nuovi impianti, con iter chiari e tempistiche certe, che ad evidenziare la necessità di tutelare con misure concrete il patrimonio italiano degli impianti di produzione energetica esistenti, per scongiurare il rischio di una progressiva dismissione di centrali ancora in condizioni efficienti di esercizio, capaci di fornire energia rinnovabile, ed in grado di produrre rilevanti positive ricadute sull’intero Sistema Paese.

Tra le principali caratteristiche della produzione di energia da geotermia e da biomasse, oltre al garantire la produzione da risorse rinnovabili e nazionali ed emissioni climalteranti nette pari a zero, vi è la programmabilità, che consente – anche grazie alla capacità degli impianti del settore di superare le 8.000 ore l’anno di lavoro – una produzione continuativa e regolare, indipendentemente dalle condizioni climatiche, ad evidente vantaggio del sistema elettrico ed in particolare del suo bilanciamento tra domanda ed offerta analogamente a quanto fanno in questo senso le centrali termoelettriche da fonti tradizionali.

Il sistema industriale di tali produzioni, inoltre, investe da sempre ingenti risorse per far fronte alle nuove sfide energetiche europee e nazionali, puntando sulle migliori tecnologie disponibili sull’abbattimento delle emissioni, sulla sostenibilità delle matrici impiegate, sulla riduzione dei costi.

“Siamo felici di annunciare l’inizio di un nuovo percorso insieme adEBS. Crediamo molto in questa collaborazione e siamo sicuri che porterà risultati concreti aprendo grandi opportunità per entrambe le Associazioni” dichiaraAdele Manzella, Presidente di UGI.

“Riteniamo fondamentale che le aziende del settore vengano salvaguardate, anche allo scadere del vigente sistema incentivante, così da garantire la sostenibilità degli interventi di ammodernamento e di mantenimento in condizioni ottimali di esercizio della capacità produttiva installata” sottolinea Antonio Di Cosimo, Presidente di EBS.