Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele per il Covid

Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Milano per accertamenti dopo che è risultato positivo al covid. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato in quella che è considerata la “sua” stanza, al sesto piano del San Raffaele, a scopo precauzionale in seguito alla comparsa di alcuni sintomi. Il quadro clinico non desta preoccupazioni si legge in una nota dello staff di Berlusconi. A quanto risulta non è in terapia intensiva, ma sono in corso accertamenti per difficoltà respiratorie.

La notizia è stata confermata anche dalla senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli che ad Agorà Rai, su Rai3 ha detto: “Berlusconi ha passato la notte in ospedale, è stato ricoverato ieri sera. La mattinata è iniziata un po’ male. Berlusconi sta bene, ha passato la notte bene. C’è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l’andamento del Covid-19”. La notizia del ricovero è arrivata dopo che in collegamento con la presentazione dei candidati di Forza Italia a Genova, Berlusconi aveva detto di stare “abbastanza bene”.