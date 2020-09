Temptation Island sta per tornare: ecco le coppie disposte a lasciarsi tentare

‘Temptation Island‘ sta per tornare in tv con le storie di nuovi concorrenti. Il programma andrà in onda il prossimo 9 settembre in prima serata su Canale 5. Alla conduzione di questa nuova edizione, non vip, tornerà Alessia Marcuzzi. Quali saranno le coppie disposte a mettere alla prova la loro storia d’amore nell’isola delle tentazioni più famosa dei reality show? Vediamole insieme.

Le nuove coppie di Temptation Island

La prima clip ad essere pubblicata dal profilo Instagram ufficiale di Temptation Island è quella della coppia formata da Carlotta e Nello. I due sono fidanzati da 6 anni e sono arrivati al momento in cui o ci si sposa o ognuno per la sua strada.

Nadia e Antonio sono fidanzati da circa due anni ed hanno 10 anni di differenza. “La amo, ma lei è una ragazzina viziata, sta tutto il tempo sul divano a far niente“, fa sapere lui.

Gennaro e Anna stanno insieme da sei anni ma con vari tira e molla: pensano che partecipare al reality possa aiutarli a capire meglio se continuare oppure no.

Alberto e Speranza stanno insieme da 16 anni eppure lui non riesce “ancora ad immaginare un futuro con lei”.

Sofia e Amedeo stanno insieme da 11 anni ma lui non si sente ancora pronto alla convivenza. “Sono meno innamorato di lei?“, si chiede.

La sesta coppia è formata da Serena e Davide, ma la gelosia di quest’ultimo “sta sgretolando il nostro rapporto…” dice lei.

Foto: Instagram