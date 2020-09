Valeriana, il calmante naturale: combatte ansia e nervosismo

La pianta di Valeriana è un rimedio naturale calmante e tranquillizzante, con effetti benefici in caso di nervosismo, ansia e insonnia. Conosciuta anche come Valerianella, Dolcetta o Songino, la Valeriana è un’erba molto resistente al freddo: può essere seminata fino alla fine di novembre e poi gustata a marzo al momento della raccolta. Si tratta infatti di una pianta che non tollera temperature troppo calde e periodi di siccità. È capace di crescere anche a una temperatura di 15-20 gradi e che ben si adatta alla coltivazione sul balcone: in caso di freddo eccessivo sarà sufficiente coprire le piantine con un telo per fare in modo che non si rovinino. Solitamente, la semina della Valeriana avviene nel periodo autunnale, a spaglio o su file distanti tra loro circa 15-20 cm: in seguito alla germinazione, è necessario procedere a poco a poco al diradamento delle piantine.

Proprietà e benefici La valeriana è un rimedio naturale largamente utilizzato per favorire il sonno e trattare i disturbi provocati da ansia, nervosismo e di tipo spasmolitico: uno dei migliori sedativi naturali contro gli squilibri nervosi. Viene chiamata anche “erba gatta”, perché il suo odore attira i gatti che si rotolano con piacere in mezzo ad essa. La valeriana deve le sue proprietà alla presenza di acidi valerenici, ad alcuni alcolidi, alla presenza di olio essenziale. Ne viene utilizzato il rizoma fresco con le radici che vanno pulite subito e fatte essiccare all’aria. Esternamente è usata per alleviare gli effetti di distorsioni e contusioni, dolori muscolari e nevralgie di varia origine.

Ricetta Infuso della buonanotte alla valeriana Ingredienti: 200 ml di acqua bollente, 4 gr di estratto secco di valeriana. Far bollire l’acqua, quindi spegnere, versare la valeriana, coprire e attendere 5 minuti. Filtrare e bere. Infuso calmante Ingredienti: 200 ml di acqua bollente, 4 gr di estratto secco di valeriana, 3 gr di melissa. Far bollire l’acqua, quindi spegnere, versare la valeriana e la melissa, coprire e attendere 5 minuti. Filtrare e bere. Può essere anche molto utile fare un bagno rilassante con alcune gocce di olio essenziale di valeriana nella vasca.