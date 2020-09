Vannini: la richiesta del pg condannare Ciontoli a 14 anni di carcere

“Condannare i Ciontoli a 14 anni di carcere per omicidio volontario”. Questa è la richiesta del pg di Roma nell’appello bis per la morte di Marco Vannini avvenuto a Ladispoli nel maggio del 2015. Ne dà notizia l’Ansa.

Il procuratore generale Vincenzo Saveriano ha chiesto la condanna per il padre Antonio Ciontoli, per la moglie Maria Pizzillo e per i figli Federica e Martina, quest’ultima fidanzata di Vannini.

In subordine il pg ha chiesto per i figli e la moglie di Ciontoli di valutare l’ipotesi di concorso anomalo in omicidio, in base all’articolo 116 del codice penale, e condannarli alla pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione.

Il processo d’appello bis era stato disposto dalla Cassazione che aveva annullato il primo giudizio di secondo grado chiedendo di riconoscere il reato di omicidio volontario con dolo eventuale.

Caso Vannini, la requisitoria del pg

“Una serie di menzogne, di condotte assurde e impensabili”. È quanto ha affermato il procuratore generale di Roma, Vincenzo Saveriano, nella sua requisitoria. Secondo quanto riferisce l’Ansa il pg ha detto che da parte dei famiglia Ciontoli c’è stato “un disegno programmato a cui tutti hanno aderito a costo di fare morire Marco. Reticenze, inoltre, hanno caratterizzato questo processo. La Cassazione indica ben 11 riferimenti a dimostrazione di una linea comune adottata da un intera famiglia per inquinare le prove”. Secondo l’accusa gli imputati “hanno mentito in continuazione allo scopo di evitare che il capofamiglia Antonio perdesse il posto di lavoro. Hanno fornito false informazioni ai sanitari scegliendo di rimanere inerti, per oltre una ora, e non attivare alcuna richiesta di soccorso mentre Vannini moriva dissanguato”.