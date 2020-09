Verona, Esplosione in un edificio: due feriti, uno è grave

Due persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incendio divampato questa mattina in una palazzina a Verona, nel quartiere San Giovanni in Valle. Le fiamme si sono sviluppate dopo un’esplosione che è stata avvertita in tutto il quartiere. Ancora da chiarire le cause dello scoppio.

Boato a Veronetta per l’esplosione in una palazzina: soccorsi sul posto

Sono 6 le persone interessate dall’esplosione dell’alloggio Agec di via San Giovanni in Valle, a Verona. Stando a quanto riportato dai soccorritori, quattro sarebbero sostanzialmente illese, mentre un ferito avrebbe riportato gravi ustioni sul 70% del corpo e diversi traumi: si tratterebbe di un veronese classe 1969, che è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Una donna residente ad uno piani superiori, costretta a letto da una frattura, sarebbe a sua volta stata trasportata a Borgo Trento per aver inalato del fumo. “