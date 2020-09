Yogurt con probiotici i molteplici benefici per la salute dell’intestino

Da secoli, l’uomo sfrutta i microrganismi che producono acido lattico per ottenere la fermentazione di molti alimenti, tra cui il latte. Lo yogurt, infatti, è un prodotto che deriva dalla fermentazione del latte da parte dei ceppi batterici Lactobacillus Bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Nel corso di questo processo metabolico i batteri trasformano il lattosio, ovvero lo zucchero contenuto nel latte, in acido lattico.

Come sappiamo, lo yogurt è un alimento che spesso viene considerato una componente importante di una dieta sana ed equilibrata, in quanto rappresenta una preziosa fonte di nutrienti come proteine, minerali, vitamine e calcio. Inoltre, lo yogurt è un alimento capace di contribuire alla buona salute dell’organismo perché apporta numerosi benefici soprattutto al nostro metabolismo intestinale.

È opportuno tuttavia ricordare che la maggior parte degli yogurt disponibili in commercio, pur contenendo al loro interno colture di lattobacilli, non sono classificabili esattamente come probiotici. Questo termine, infatti, si può attribuire soltanto a quei tipi di yogurt che sono stati addizionati con un numero adeguato di batteri vitali, riconosciuti come probiotici per aver conferito benefici alla salute umana nell’ambito di studi clinici controllati, come ad esempio i Bifidobatteri.



Lo yogurt, un alimento adatto anche a chi soffre di intolleranza al lattosio?

Nonostante si possa pensare che lo yogurt, essendo un derivato del latte, sia assolutamente da evitare in caso di intolleranza al lattosio, in realtà non è così. Questo alimento, generalmente, può essere assunto senza problemi anche da chi non digerisce bene il lattosio, proprio perché quasi tutto lo zucchero del latte presente al suo interno viene trasformato in acido lattico grazie al processo di fermentazione operato dai batteri. Inoltre, per tutti coloro che non tollerano nemmeno minime quantità di lattosio, è disponibile in commercio lo yogurt “delattosato”, cioè addizionato di un enzima chiamato lattasi che digerisce tutto il lattosio residuo presente, senza alterare le proprietà nutrizionali e organolettiche del prodotto.

Includere lo yogurt nella propria dieta può quindi contribuire positivamente alla salute del nostro intestino, anche nel caso in cui si soffra di intolleranza al lattosio. Ad ulteriore conferma di ciò, diversi studi hanno dimostrato che i batteri normalmente contenuti nello yogurt aiutano a migliorare la digestione del lattosio negli individui intolleranti.