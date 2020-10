2 mele al giorno riducono il rischio d’infarto, ecco come

Se avete sempre creduto al detto “Una mela al giorno toglie il medico di torno”, sappiate che siete stati ingannati perché al fine di ottenere effetti positivi sul cuore grazie alle mele, bisogna mangiarne due per 8 settimane consecutive. A questa conclusione sono giunti i ricercatori dell’Università di Reading in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige.

Lo studio è stato pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition e ha preso in esame pazienti con livelli di Ldl (colesterolo cattivo) più alti della media: alcuni partecipanti hanno mangiato due mele Renetta Canada per 8 settimane di seguito, altri hanno invece assunto il succo di mela in quantità proporzionate alle due mele.

Dai test è emerso che soltanto i primi hanno visto scendere il loro colesterolo cattivo del 4% grazie all’azione di fibre e polifenoli contenuti nei frutti. Julie Lovegrove, tra gli autori dello studio, afferma che i risultati “mostrano che adottare un cambiamento semplice da implementare nella propria dieta potrebbe avere un impatto importante sulle misure per ridurre il rischio cardiovascolare”.

La ricerca sull’assunzione per 8 settimane di due mele è stata anche presa a modello dal servizio sanitario nazionale britannico, il National Health System, che ha in effetti ravvisato miglioramenti, puntualizzando tuttavia che le due mele “non dovrebbero essere considerate come dei sostituti dei medicinali per abbassare il colesterolo”.