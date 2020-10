5 consigli per il benessere dei polmoni e del respiro: Ecco quali sono

Il compito principale dei polmoni, un organo respiratorio essenziale, è quello di prendere ossigeno quando inspiriamo e rilasciare anidride carbonica quando espiriamo. La pulizia dei polmoni su base regolare è una buona pratica.

Una pulizia del polmone aiuta a disintossicare e purificare i rivestimenti delicati delle vie bronchiali e dei polmoni, che spesso hanno un accumulo di tossine ambientali, di organismi nocivi e irritanti. La pulizia dei polmoni e detox, promuove il normale funzionamento polmonare, riduce il gonfiore e l’infiammazione e ringiovanisce la vitalità e la forza del polmone. Inoltre, aiuta a liberare le vie aeree dal muco e migliora la circolazione nei polmoni.

Nella Medicina Tradizionale Cinese la salute della tua pelle e la potenza del tuo sistema immunitario dipendono largamente dalla salute dei polmoni.

I tessuti dei polmoni sono molto delicati e suscettibili alle irritazioni, soprattutto nelle stagioni fredde. Le persone con polmoni in salute hanno un rivestimento leggero e umido che protegge tutte le membrane mucose; in unione con una pelle ben nutrita ed energizzata questa difesa tiene alla larga gli attacchi da parte del clima freddo, virus e altri patogeni.

Questo fornisce una buona protezione da influenza e raffreddore e una buona immunità generale.

Al contrario, troppo muco nelle membrane provoca congestione nasale, condizioni a polmoni e bronchi e raffreddori frequenti.

Molti dei problemi ai polmoni sono dovuti ad una vita sedentaria.

Un’attività fisica insufficiente può essere motivo di una povera respirazione ed eliminazione. I problemi ai polmoni sono aggravati anche da una dieta scorretta, troppo cibo, troppi derivati del latte, medicinali, sigarette e cibo raffinato in eccesso.

Ecco alcune strategie per mantenere i polmoni e il respiro in buona salute.

1. Riduci l’esposizione al cloro e agli agenti inquinanti

Cerca di bere solo acqua depurata e non acqua del rubinetto, che può contenere alte quantità di cloro. E ricorda che l’esposizione al cloro non viene solo dall’acqua che bevi, ma si può anche assorbire e inalare (l’acqua delle piscine e della doccia ti espone ad alte quantità di cloro).

Limita anche l’esposizione agli agenti inquinanti. Tra questi abbiamo fumi di scarico e inquinamento. Gli agenti irritanti nell’atmosfera possono influenzare la naturale capacità dei polmoni di guarirsi aumentando la produzione di muco, tosse e fastidi. Cerca quindi di fare passeggiate il più lontano possibile dallo smog.

2. Respira profondamente dal naso e non con la bocca

Il passaggio della cavità nasale aiuta a riscaldare, umidificare e purificare l’aria che entra. Respirando dal naso, l’aria che eventualmente raggiunge i polmoni contiene meno agenti irritanti (come batteri e corpi estranei), ed è calda e umida. Prova adesso: fai una bella inspirazione son il naso e senti la tua gabbia toracica espandersi davanti e dietro. Espira e ripeti.

3. Evita i cibi che producono muco in eccesso

Avere più muco nei tuoi polmoni significa minore efficienza dei polmoni. E’ importante fare una dieta pulita ed evitare i seguenti cibi che producono muco: zucchero raffinato, farinacei, tutto ciò che è bianco e processato, glutine, derivati del latte (e tutto ciò a cui sei intollerante o allergico in generale), ingredienti chimici nel cibo.

4. Evita cibi e bevande freddi

I tessuti dei polmoni sono particolarmente sensibili e i cibi e le bevande fredde li sottopongono a costrizione. Quindi preparati pietanze calde e ben cotte durante la stagione fredda, come tisane calde, zuppe e vegetali cotti. Anche la cottura in forno è adatta a questo scopo e a questo periodo dell’anno.

Rimedi per il muco e per il benessere del respiro

Fungo reishi e le bacche di goji sono due rimedi che fanno bene alla respirazione e aiutano a sciogliere il muco e a potenziare il respiro.

Le bacche di goji puoi prenderle a colazione, ad esempio con il porridge o con la frutta.

Il fungo reishi puoi prenderlo in capsule (mattina e pranzo), cominciando con 1 capsula, fino ad arrivare a 2.

Lenitivo delle vie aeree

5g di foglie di menta

100 ml di acqua

10g di radice di zenzero fresco

Metti in infusione in acqua calda lo zenzero tritato con la menta, preparando un infuso. Utilizza caldo come tisana o freddo per fare i gargarismi. Mentre lo prepari, respirane i vapori ad occhi chiusi. Dà sollievo alle vie respiratorie infiammate da raffreddore e tosse. Copri gli occhi per non irritarli.