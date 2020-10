Aglio, 8 usi che forse non conosci

L’aglio è un vero antibiotico naturale, conosciuto sin dall’antichità come potente rimedio curativo. Ma non solo! Ecco 8 usi che forse non conosci.

1) Trattamento per l’acne

Le sue proprietà lo rendono utile per disinfiammare la pelle acneica. La sera, prima di coricarvi, strofinatene un pezzetto crudo sui punti critici. Altrimenti, raccoglietene il succo e applicatelo con un batuffolo di cotone.

2) Tonico per il viso

Per ottenere un tonico disinfettante aggiungete a mezzo bicchiere d’aceto di mele poche gocce di succo di limone e di succo d’aglio. Mettete, poi, in infusione nella soluzione, per una notte intera, un cucchiaio di fiori di lavanda. Filtrate e applicate delicatamente, diluendo con un po’ d’acqua.

3) Antibiotico naturale

Dall’antichità, viene utilizzato per disinfettare piccole ferite. Inserito crudo nell’alimentazione può essere d’aiuto anche per prevenire e contrastare infezioni batteriche.

4) Tosse e raffreddore

Tosse o raffreddore? Tritatene uno spicchio e lasciatelo riposare per qualche minuto in una tazza d’acqua bollente. Poi, filtratelo, dolcificatelo e gustatelo come una tisana. Se non temete l’alitosi, potete anche mangiarne 3 spicchi crudi per prevenire malanni di stagione e guarire più in fretta.

5) Afrodisiaco

Aristotele lo considerava potente afrodisiaco, mentre gli uomini della religione Indù lo evitavano per non essere distolti dallo spirito. Di sicuro, non è l’ingrediente perfetto per una cenetta romantica, ma sottoforma d’estratto naturale può fomentare la passione sotto le lenzuola!

6) Antizanzare

Pochi spicchi vicino alle finestre o nei dintorni di orti e giardini possono tenere alla lontana le zanzare.

7) Antipulci

Strofinato sul pelo di cani e gatti, può essere utilizzato come antipulci naturale.

8) Colla naturale

Nell’antica Cina veniva utilizzato per riparare il vetro. Dovete incollare della carta? Strofinate sui vostri fogli del succo estratto, resterete senza parole!