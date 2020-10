Bike economy in crescita, Scagliusi M5S: “Siamo sulla strada giusta”

Corre la Bike economy e lo fa con numeri da record. I dati forniti da Confartigianato mostrano che l’Italia è il primo Paese a livello mondiale, un dato che conferma un boom iniziato ormai diversi anni fa. Stando al V Rapporto Artibici, siamo in vetta in Europa per il numero di biciclette (quasi 1,8 milioni di bici vendute all’estero lo scorso anno) con un fatturato di 609 milioni di euro (+ 15,2% rispetto al 2019) nonché il quarto esportatore mondiale e leader in alcuni parti della filiera. Un primato che mescola tradizione artigiana e innovazione tecnologica: ciò porterà le imprese italiane a crescere di oltre il 20% rispetto al fatturato dello scorso anno, che ha superato il miliardo di euro.

“Numeri che confermano che siamo sulla strada giusta – dichiara il deputato pugliese Emanuele Scagliusi, capogruppo M5S in Commissione Trasporti alla Camera – Proseguiamo nella direzione che abbiamo tracciato fin dall’inizio della Legislatura: ovvero quella di una transizione ecologica e sostenibile che consente di dare maggiore vivibilità alle nostre città sia in termini di mobilità sia di ambiente, creando economia e lavoro. Infatti, tutto il settore impiega oltre 7mila addetti soprattutto in aziende dell’eccellenza artigiana, classificandosi tra i più vitali del Paese, in netta controtendenza rispetto ad altri settori.

Ora – conclude Emanuele Scagliusi (M5S) – il nostro impegno è quello di rendere strutturali incentivi e interventi, anche di arredo urbano, per promuovere, aumentare, e migliorare una mobilità attiva e sostenibile”.