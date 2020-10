Bolsonaro fa firmare al suo cane la legge sugli abusi contro gli animali

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non perde occasione per far parlare di sé. In occasione della firma al disegno di legge che aumenta le pene per chi maltratta gli animali domestici appena approvato dal Congresso, Bolsonaro ha deciso di improvvisare uno show col suo cane durante la cerimonia, provando a fargli autografare il documento. Dopo averlo fatto “sedere” al tavolo, ha provato a mettere la penna tra le zampe del suo amico a quattro zampe, che però non è sembrato molto collaborativo e nemmeno a suo agio.

L’immagine del presidente e del suo cane, come prevedibile, è diventata virale sui social. La legge che inasprisce le pene per chi maltratta i propri animali è stata approvata due settimane fa e prevede ammende e pene detentive fino a cinque anni. Alla cerimonia, oltre a quello di Bolsonaro, erano presenti anche altri cani, tra cui un pittbull privo delle zampe posteriori, entrambe tagliate con un machete in una città nel sud-est del Brasile nel luglio scorso.