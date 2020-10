Bonus Covid di 1.000 euro a novembre, attivo il servizio Inps per presentare la domanda

Bonus Covid. Attivo il servizio INPS per la presentazione delle domande. La domanda per l’indennità di 1.000 euro a favore di lavoratori stagionali, autonomi occasionali e altre categorie.

Sul sito dell’Istituto nazionale di prevenzione sociale è stata pubblicata una nuova sezione in cui si trovano tutti i link relativi alle misure e agli interventi disposti per fronteggiare le ricadute economiche della pandemia. Possibile fare richiesta per l’indennità per alcune categorie di lavoratori. Chi ha già beneficiato di altri bonus non devono presentare domanda, riceveranno l’indennità in modo automatico.

Bonus Covid nel mese di novembre

Il Decreto Agosto ha introdotto un bonus Covid pari a 1.000 euro per alcune tipologie di lavoratori, ovvero:

Lavoratori stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

Lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;

Lavoratori intermittenti;

Autonomi occasionali;

Gli incaricati di vendita a domicilio;

Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;

Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;

Infine, lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Istruzioni INPS

La domanda è necessario effettuarla sul portale INPS, all’interno del quale è stata attivata la funzione dedicata al bonus 1000 euro previsto dal Decreto Agosto.

E’ possibile accedere, mediante: