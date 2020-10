Coronavirus, 31.758 nuovi contagi crescono le vittime, 297 morti

Sono 31.758 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, un nuovo record rispetto a ieri quando si era superata per la prima volta la soglia dei 31mila. I decessi sono 297. I tamponi eseguiti sono stati 215886, un numero simile rispetto a quello di ieri. Gli attualmente positivi salgono a quota 351.386, mentre dall’inizio della pandemia sono stati 679.430 i casi totali. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.843, 97 in più, mentre i ricoverati con sintomi sono 17.996. Si trovano attualmente in isolamento domiciliare 331.577 persone. Per quanto riguarda i pazienti guariti, sono oggi 289.426 e cioè 5.859 in più rispetto a ieri. Le vittime di coronavirus in Italia nella giornata di oggi sono state 297 (ieri 199) e il totale sale così a 38.618.

Convocata riunione urgente del Cts

Una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico è stata convocata alle 18. Sul tavolo degli esperti le possibili ulteriori misure da adottare per frenare la curva dei contagi.