Coronavirus, coprifuoco per Halloween “festa stupida”. De Luca sull’Independent

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca torna a far parlare di sé per le dichiarazioni senza mezzi termini sui provvedimenti da adottare per il contenimento del contagio da coronavirus. Dopo l’appello di De Luca agli studenti campani rilanciato anche da Naomi Campbell, questa volta è il quotidiano britannico The Independent a riprendere le parole del governatore campano, che definisce Halloween, festa pagana molto popolare nel mondo anglosassone, una “stupida americanata” e un “monumento all’imbecillità”.

Il quotidiano online titola proprio sull’espressione di De Luca (“Huge stupid Americanism”) e sulla decisione del presidente della Regione Campania di imporre il coprifuoco nel weekend del 31 ottobre per evitare che si organizzino feste. L’Independent ricorda che De Luca ha firmato per il coprifuoco alle 22 nel weekend, e come “a marzo aveva minacciato di inviare la polizia con il lanciafiamme per interrompere le feste degli studenti universitari mentre infuriava la pandemia”.