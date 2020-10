Covid, Google Maps: informazioni in tempo reale sull’affollamento in luoghi e locali

Google, ha annunciato un nuovo aggiornamento per Maps. Le novità interessano in particolare il servizio che indica in tempo reale quanto un negozio o un luogo pubblico è affollato. Con l’update arriveranno nuove funzioni, dopo quelle già implementate tra cui uno strumento che mostra informazioni sui casi di Covid-19 presenti all’interno di un’area specifica, pensate per fornire agli utenti informazioni utili per potersi spostare in sicurezza in questi mesi di emergenza coronavirus. L’aggiornamento sarà presto disponibile per gli utenti Android, iOS e desktop in tutto il mondo.

Il colosso di Mountain View, come annunciato nel corso dell’evento in streaming, ha intenzione di ampliare le informazioni sull’affollamento in tempo reale a milioni di luoghi in tutto il mondo, con l’obiettivo “di aumentare la copertura globale di cinque volte rispetto a giugno 2020”. L’ampliamento, come specificato dalla stessa Google, include più aree all’aperto come spiagge e parchi, e attività essenziali come alimentari, distributori di benzina e farmacie.

Make more informed decisions about the places you visit. Soon you’ll be able to see how busy a place is directly on the map and get safety info—like mask requirements and temperature checks—on business profiles across Google Search and @GoogleMaps. #SearchOn pic.twitter.com/fFBORpxf8J — Google (@Google) October 15, 2020

Inoltre, questo genere di informazioni, sarà visibile direttamente sulla mappa di Google Maps. Ciò significa che gli utenti non dovranno necessariamente cercare il luogo di interesse per verificare quanto è affollato. Per valutare il livello di affollamento dei luoghi, Google Maps utilizza i dati anonimi sulla posizione degli utenti che hanno acconsentito all’uso nelle impostazioni del proprio account.

Tante altre nuove funzioni

Google ha anche in programma l’aggiunta di altre utili informazioni per quando si utilizza il navigatore in realtà aumentata, tra cui la possibilità di visionare l’elenco delle misure di sicurezza sanitaria adottate nel luogo di interesse. Queste informazioni saranno anche vibibili anche alla voce “Health and Safety” presente nella scheda di dettagli avanzati della comune interfaccia di Google Maps.