Covid, l’Italia verso lo scenario 4, il più grave: ecco cosa prevede

Lo scenario 4 è l’ultimo, il più grave. Come previsto nel documento ’Prevenzione e risposta a COVID-19′ dell’Istituto superiore di sanità, è caratterizzato da una “situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo” e prevede, in caso di persistenza, “misure molto aggressive”. l’Italia, al momento, si colloca nello step precedente, cioè nello scenario 3 ma, con i numeri dei contagi in costante crescita, potrebbe essere proiettata proprio verso il livello 4.

Ecco tutto quello che c’è da sapere: