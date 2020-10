Detox in Autunno, depurati dai metalli pesanti

il detox, cioè la depurazione profonda, è un metodo per mantenere la salute di tutto il corpo.

L’autunno è un buon periodo per farlo, come ci insegna la Natura: si tratta infatti di una stagione di passaggio, che serve per liberarsi ed eliminare tutto ciò che non serve più. Spogliate del superfluo, le piante riescono a sopportare meglio l’inverno, la stagione più rigida e difficoltosa dal punto di vista climatico, fino al risveglio nella successiva primavera.

Fra le tossine che immettiamo nel nostro organismo ci sono anche i metalli pesanti, che introduciamo con gli alimenti, con l’uso di prodotti cosmetici non naturali oppure con l’aria che respiriamo.

Se si accumulano, danneggiano direttamente i tessuti, rovinando la membrana cellulare in modo irreversibile, aumentano lo stress ossidativo e incrementano la produzione di radicali liberi. Che significa non solo la comparsa di rughe prima del tempo, ma invecchiamento precoce di tutto l’organismo, che può portare a malattie degerative.

Per aiutare l’organismo a eliminare queste tossine, puoi ricorrere alle aghe, soprattutto Spirulina e Clorella.

La Spirulina è classificata tra i cianobatteri meglio conosciuti come alghe azzurre. La presenza del pigmento blu, la ficocianina, è infatti la caratteristica che la contraddistingue e che le conferisce le proprietà immunostimolante, cardiotonica, energizzante. Agisce contro i metalli pesanti, fra cui l’arsenico, che si trova spesso nell’acqua potabile e ha proprietà antiossidanti.

La Clorella è una microalga di acqua dolce con buone proprietà disintossicanti e chelanti: lega i metalli, soprattutto il mercurio, nello stomaco e li elimina con le feci. L’azione chelante è facilitata dall’alta quantità di clorofilla (ne contiene di più rispetto alla Spirulina), una sostanza simile all’emoglobina del sangue, con proprietà purificatrici. Allo stesso tempo è una fonte significativa di nutrienti come vitamine, amminoacidi, acidi grassi e minerali: la presenza di vitamina A ha la capacità di rinforzare il sistema immunitario.

La depurazione con le alghe è indicata se: