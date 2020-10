Dimagrire col caffè antiproiettile, cosa dovresti sapere prima di berlo

‘Il caffè antiproiettile’ è una ricetta a base di caffè biologico, burro chiarificato e olio di cocco. Viene spesso consumato come prima colazione per saziare fino all’ora di pranzo, riducendo così la tentazione degli spuntini.

Il caffè antiproiettile si prepara frullando insieme due tazze di caffè, due cucchiai di burro non salato nutrito con erbe e un cucchiaio di olio di cocco con trigliceridi a catena media. Un concentrato di energia che fornisce fino a 500 calorie, che sarebbe in grado di annullare il senso di fame a lungo, favorendo la perdita di peso. Non solo: questo tipo di caffè sarebbe un vero toccasana per la mente e una fonte di rivitalizzazione dell’organismo.

In realtà, ad oggi, come ricorda Mashed, non esistono studi scientifici che dimostrino l’efficacia di questa bevanda energetica, sebbene sia possibile analizzarne benefici e controindicazioni in base gli ingredienti utilizzati per preparala. È ampiamente noto, ad esempio, che il consumo moderato di caffè contribuisca a ridurre il rischio di malattie cardiache, alcuni tipi di cancro, malattie del fegato e persino il morbo di Parkinson. Il burro non salato nutrito di erbe, inoltre, è ricco di preziosi nutrienti come gli Omega 3 e le vitamine A e K2, che proteggono ossa, cuore e sistema immunitario. E poi c’è l’olio di cocco con trigliceridi a catena media, che l’organismo scompone molto più facilmente.

Se in apparenza può sembrare una buona soluzione per dare una immediata carica al corpo, il caffè antiproiettile nasconde qualche insidia. Innanzitutto, contiene molti grassi saturi, circa 22 grammi a porzione, più della dose quotidiana di 13 grammi raccomandata dall’American Heart Association. Anche sul fronte delle calorie non si scherza: si va da un minimo di 200 a un massimo di 500. “Alcuni studi avrebbero dimostrato come questi grassi possano essere d’aiuto nel favorire il consumo delle calorie in eccesso, la metabolizzazione dei grassi e la riduzione dell’appetito, promuovendo il dimagrimento, Si tratta tuttavia di deboli evidenze, smentite da altri studi”, conclude.

Infine, sostituire la colazione con questa bevanda, significa rinunciare a tanti altri nutrienti, importanti per il nostro organismo, come fibre e proteine. Il caffè antiproiettile appare dunque un’alternativa nutrizionalmente sbilanciata rispetto al primo pasto della giornata.