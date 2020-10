DOC – Nelle Tue Mani, Anticipazioni: la Prossima Puntata in onda in un solo episodio il 29 ottobre 2020

Torna giovedì prossimo, 29 ottobre 2020, l’appuntamento con Doc – Nelle Tue Mani, in onda su Rai2 alle 21.20. La Fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli, tratta dalla vera storia del Dottor Pierdante Piccioni, si propone di raccontare la malattia non come la fine di tutto ma come la possibilità di avere una nuova occasione, di un cambiamento ma soprattutto di una sfida contro se stessi e contro le più comuni convinzioni.

Doc – Nelle Tue Mani: le Anticipazioni della Prossima Puntata, in onda giovedì 29 ottobre su Rai2

Doc – Nelle Tue Mani torna giovedì 29 ottobre 2020 con un solo episodio, intitolato Egoismi. Nella puntata, l’arrivo in ospedale della sorella maggiore di Elisa, un’attrice simpatica e affascinante, rende la giovane specializzanda inspiegabilmente ancora più acida e scontrosa. Andrea continua a scavare negli anni che l’amnesia ha cancellato, mentre Agnese non riesce a nascondere la gelosia per la crescente vicinanza tra Giulia e Andrea.