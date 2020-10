Dolci al cucchiaio per celiaci: squisitezza senza glutine

Un tempo chi era affetto da celiachia non poteva mangiare moltissime cose. Oggi, complice un avanzamento e una maggiore sensibilità delle persone sul tema “cucina”, non è più così. Chiunque può mangiare qualsiasi cosa, perché alcuni ingredienti sono rimossi e sostituiti con altri al fine di non recare danno alla salute. Per questo oggi chi è affetto da celiachia può mangiare tranquillamente anche i dolci tipici italiani nelle loro varianti senza timore di sentirsi male.

Che cos’è la celiachia?

La celiachia è un’infiammazione cronica dell’intestino tenue scatenata dall’ingestione di glutine. Questo componente, come risaputo, si trova in tutti i cibi. Per questo le persone celiache devono stare molto attente alla loro alimentazione e controllare gli ingredienti sulle confezioni dei cibi. Una volta potevano mangiare pochissime cose, ma oggi hanno solo l’imbarazzo della scelta: anzi, i dolci al cucchiaio senza glutine sono così buoni che nessuno nota la differenza con gli altri!

Crema, pesca e savoiardi

Ma quali sono i dolci al cucchiaio per celiaci? Per gli amanti della frutta di stagione e dei sapori estivi e delicati, c’è il dessert realizzato con crema, pesca e savoiardi. La preparazione è molto semplice: sbriciolate i savoiardi sul fondo del bicchiere, mettete poi un paio di cucchiai di crema pasticcera e aggiungete le pesche. Ricominciate con i savoiardi fino a raggiungere la quantità desiderata. Un modo facile e veloce per un dolce al cucchiaio squisito e salutare.

Tiramisù alle fragole

Rimanendo sempre in tema frutta, un altro dolce al cucchiaio goloso e delicato è il tiramisù alle fragole con crema al mascarpone cotta. Non ha alcol e caffè – quindi è l’ideale per i bambini – e soprattutto va incontro alle esigenze di chi non vuole mangiare le uova crude, normalmente utilizzate per la classica ricetta del tiramisù. È un dolce al cucchiaio per celiaci buono e veloce da preparare.

Gelato al caffè

Se invece avete un po’ di tempo da dedicare alla preparazione del dolce, le monoporzioni senza glutine di gelato al caffè sono un dessert ottimo e cremoso che piace a grandi e piccini. Come prepararle? Fate scaldare in un pentolino zucchero, caffè solubile, amido di mais, latte e caffè. Cuocete finché il preparato non diventa denso: nel frattempo continuate a mescolare con le fruste come quando fate la crema pasticcera. Una volta raggiunto il grado di densità perfetto, togliete dal fuoco e lasciate raffreddare fuori dal frigo per tre ore. Montate la panna e mescolatela al preparato: e il vostro dolce al cucchiaio senza glutine è pronto! Potete sperimentare anche divertenti abbinamenti originali tra gusti di gelato e usarli come farcitura per mini torte senza glutine.

Coppa al cioccolato

Amanti del cioccolato, unitevi! Questa coppa è un dolce al cucchiaio che vi farà leccare i baffi solo a vederla portare in tavola. Tritate in maniera grossolana dei pezzi di cioccolato fondente. Sciogliete il cioccolato unito al burro in un pentolino a fiamma bassa, al quale aggiungerete poi un uovo mescolando con la frusta. Piano piano aggiungete zucchero e maizena e infine il latte. Una volta che il composto si è addensato, levatelo dal fuoco e lasciate riposare qualche ora. Dopo, non vi resta che servirlo in tavola. In versione vegan senza glutine può essere fatto senza burro e uova, ma con latte di soia.

Insomma, le soluzioni ci sono per tutti, anche per i celiaci: non è detto che chi è affetto da questo disturbo, infatti, non debba godere dei buonissimi dolci al cucchiaio che la cucina italiana ci riserva.