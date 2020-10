Dormi con le gambe rannicchiate? Fai bene lodicelascienza

Quando parliamo di posizioni preferite per dormire, ci sbizzarriamo parecchio ma i benefici di dormire su un lato – in particolare sul lato sinistro – sono indubbi: secondo alcune ricerche condotte da Idzikowski, il 41% delle persone si addormenta in posizione fetale, ovvero con le gambe rannicchiate e spesso si finisce per tirare su le coperte e coprire persino la testa.

Il significato di questa posizione è noto: chi la assume, e sono in prevalenza le donne, vuole sentirsi al sicuro, soprattutto nel momento in cui si è maggiormente vulnerabili. Dormire con le gambe rannicchiate comporta diversi vantaggi e fa si che questa posizione sia un vero e proprio toccasana per la schiena.

Chi ha problemi di sciatica, infatti, riceverà sollievo assumendo la posizione fetale e mettendo un cuscino tra le gambe riuscirà anche ad alleviare la pressione sul nervo sciatico. Questo modo di prendere sonno è tra i più consigliati per mantenere una corretta postura durante le ore dedicate al sonno e influenza anche la qualità di esso poiché scaturiscono sensazioni di grande benessere dovute proprio al senso di protezione e conforto che si riceve.