Escherichia Coli nel Brie cremoso Specialità del Casaro: i lotti ritirati

Il formaggio Brie Cremoso Specialità del Casaro, in vendita al LIDL, è stato richiamato per la presenza del batterio E. Coli VTEC.

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di Brie cremoso appartenente al marchio Specialità del Casaro, prodotto in Germania e commercializzato da Lidl Italia s.r.l. Il lotto in questione è stato ritirato per rischio microbiologico dovuto alla presenza del batterio Escherichia Coli VTEC.

Per verificare se hai acquistato uno o più prodotti a rischio tra quelli segnalati dal Ministero controlla i dati riportati sull’etichetta. Di seguito le informazioni da controllare:

Prodotto – Brie cremoso

Lotto di produzione – 403

Produttore e sede – JERMI Käsewerk GmbH – Ritter-Heinrich-Straße 2/4 – 88471 Laupheim-Baustetten (Germania)

Data di scadenza – 31/10/2020

Peso unità di vendita – 100 grammi

Se hai acquistato uno o più prodotti appartenenti a questo lotto non consumarli, rendili il prima possibile al punto vendita presso il quale hai effettuato l’acquisto in modo da poter ottenere il rimborso, anche senza scontrino.

Escherichia Coli, sintomi e patologie

L’Escherichia Coli è un batterio Gram positivo che genera diverse tipologie di malattie. Vittima preferita di questo microrganismo è l’apparato gastrointestinale, come accade anche nel caso del ceppo VTEC. Quest’ultimo è quello che con maggiore frequenza si rivela responsabile delle tossinfezioni alimentari. La diarrea è senza dubbio il sintomo più evidente di questa infezione, che in molti casi può portare anche alla manifestazione di colite emorragica.