Farfalla con apertura alare delle dimensioni di un uccello avvistata nella zona di Chernobyl

Una farfalla con un’apertura alare delle dimensioni di un uccellino è stata avvistata nella zona di esclusione di Chernobyl dai dipendenti della Radiation and Ecological Biosphere Reserve della regione, che hanno riportato l’incontro sulla pagina Facebook dell’organizzazione.

Gli scienziati della riserva dicono che la farfalla non è una mutazione , ma una specie molto rara e piuttosto bella; Catocala fraxini, noto come l’ala blu.”La farfalla è stata classificata come una specie vulnerabile in Ucraina. Catocala fraxini è uno dei maggiori rappresentanti delle farfalle che vivono in Ucraina e in Europa in generale. La lunghezza della sua ala anteriore può raggiungere i 45 mm e l’apertura alare durante il volo può arrivare fino a 110 mm. La farfalla è piacevole in volo. Quando smetterà di piovere, porteremo la farfalla al suo albero preferito, il pioppo “, ha dichiarato il portavoce del dipartimento scientifico dell’habitat protetto.

La riserva di radiazioni e biosfera ecologica di Chernobyl è stata istituita nella zona di esclusione di Chernobyl nel 2016 per preservare la flora e la fauna uniche nella regione, condurre ricerche ecologiche e riparare i terreni contaminati dalle radiazioni.

La ricerca porta comunque a pensare al futuro. La pioggia radioattiva che ha colpito l’area ha senz’altro causato problemi all’ambiente, ma non è ancora chiaro l’impatto sull’ecosistema. Sono stati realizzati studi in materia, ma è presto per fare un bilancio della situazione. Infatti non sono bastati 34 anni per far diminuire il rischio di tumore nelle persone che abitavano vicino alla centrale di Chernobyl al momento dell’incidente.