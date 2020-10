Frullati antifame, ecco come perdere peso se segui questi consigli!

Quando decidiamo di segurie una dieta, la prima cosa da fare è introdurre nel nostro organismo più frutta e verdura: oltre a consumarle direttamente, possiamo preparare dei gustosissimi frullati da portare in giro o bere subito dopo la palestra, ma gli esperti raccomandano di fare molta attenzione o si rischia di vanificare tutti gli sforzi.

Rispetto ai comuni succhi di frutta, i frullati contengono una più elevata concentrazione di fibre, dunque sono certamente più sani, ma occhio a non esagerare con le calorie. Molto dipende dalla consistenza dello smoothie che realizziamo: se risulta troppo liquida, la conseguenza principale è che poco dopo sentiremo il bisogno di prenderne un altro, al contrario quando il frullato è molto denso, il nostro cervello percepisce con più facilità il senso di sazietà.

Gli esperti suggeriscono inoltre di non frullare solo la frutta o verdura, ma di aggiungere una parte di acqua oppure di latte così che i livelli di zuccheri nel sangue verranno tenuti più sotto controllo.

Al fine di perdere peso grazie ai frullati è bene aggiungere delle proteine o dei grassi sani che ritardano la digestione protraendo il senso di pienezza: ovviamente uno smoothie troppo liquido non vi sazierà facilmente. Ciò è supportato dai dati raccolti da uno studio apparso sulla rivista Nutrition dove i ricercatori hanno scoperto che le donne che consumavano una colazione ricca di proteine ​​si sentivano più piene e mangiavano meno all’ora di pranzo.

Ecco un esempio, lel frullato potete inserire dello yogurt greco, una manciata di noci oppure 1/3 di avocado: così facendo, manterremo in equilibrio i diversi apporti nutrizionali.

E’ bene ricordare che, grazie agli zuccheri naturali presenti nella frutta, non c’è alcun bisogno di rendere il frullato ancor più dolce aggiungendo miele o altro zucchero e infine attenti a non berlo durante i pasti. Questo errore, infatti, porta ad assumere una quantità di calorie eccessive rispetto al fabbisogno: basta dunque sostituire la colazione o uno spuntino con il frullato dietetico per non correre questo inutile rischio!

I Frullati Antifame come pasto o spuntino

I mix suggeriti, con un contenuto bilanciato di fibre, vitamine, sali minerali e proteine, placano la fame nervosa, sgonfiano e soddisfano il gusto e l’appetito. Puoi bere le bevande anti fame (succhi, centrifugati e frullati) nella prima colazione o come spuntino, a seconda dei casi.

Inoltre, puoi scegliere ogni giorno una bevanda diversa fra quelle proposte e per un mese assumerla al posto di un pasto tradizionale, per combattere fame, gonfiori e chili in più.

Non solo. Se a tavola hai esagerato con le calorie e con dolci e grassi, questi drink naturali, assunti nel pasto successivo, ti aiuteranno a neutralizzare gli eccessi alimentari cui ti sei lasciato andare.

Come suggerimento, quando è possibile, frulla la frutta e la verdura con la buccia: questa è la parte più ricca di principi attivi e ti aiuta a dare maggiore sostanza alla bevanda.