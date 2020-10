I cibi per il cervello: ecco come migliorare memoria e concentrazione

Ci sono momenti nella giornata in cui ci sembra di dimenticare quasi tutto. Questa strana sensazione spesso si rinnova in occasione di importanti appuntamenti. Ad esempio, quando si studia per un esame universitario, nonostante settimane di studio e concentrazione, si arriva alla data fatidica con la certezza di non ricordare più nulla. Capita anche a lavoro o in famiglia: gestire i figli, la spesa, le mille cose da fare.

Ci sono impegni che richiedono priorità, altri che necessitano di una maggior attenzione, soprattutto durante le ore lavorative. Dalla nostra memoria e concentrazione potrebbero dipendere tanti fattori, pensiamo a chi svolge professioni dove la soglia di attenzione è indispensabile.

La memoria è uno degli aspetti più affascinanti del funzionamento del cervello, è una funzione cognitiva vitale che tende a indebolirsi con il passare del tempo. Tuttavia, la ricerca scientifica è d’accordo sul fatto che si possono prevenire le malattie senili con uno stile di vita più moderato, stile di vita nel quale la giusta alimentazione gioca un ruolo decisivo.

Esistono degli alimenti che più di altri ci consentono di aumentare la capacità di ricordare nel breve periodo? Cibi o bevande che migliorano il livello di attenzione e concentrazione?

E cosa dovremmo introdurre nella dieta per preservare questa fondamentale funzione primaria del nostro cervello. Ecco una lista di alimenti che fanno bene alla memoria.

8 cibi e consigli alimentari per il cervello

Anche l’alimentazione riveste un ruolo fondamentale per stimolare la concentrazione e la memoria. Evitare cibi ipercalorici con molti grassi che richiedono un notevole impegno da parte della digestione e che quindi favoriscono la sonnolenza. Gli spuntini sono utili per ricaricarsi d’energia, ma il sistema nervoso deve essere alimentato costantemente da una regolare ed equilibrata alimentazione che possa aiutare il cervello , la memoria e la concentrazione. Ovviamente non bisogna dimenticare l’importanza delle proteine, elemento fondamentale per la salute.