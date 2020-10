Il caffè d’orzo fa male? La risposta che non ti saresti aspettato

Sono molte le persone che, non potendo consumare caffè per motivi di salute, lo sosituiscono giornalmente con il caffè d’orzo: come spesso capita quando si parla di effetti e benefici di alimenti molto diffusi, circolano luoghi comuni e falsi miti che adesso provvederemo a sfatare.

Innanzitutto, parliamo sempre di bevande assunte in quantità modeste: 2-3 tazzine al giorno. Assunto in queste quantità, il caffè d’orzo non fa male: più che altro i benefici di questa bevanda si concentrano su cosa “non fa”, piuttosto che su “cosa fa”.

A differenza del caffè normale, il caffè d’orzo non è un eccitante, perchè non contiene caffeina. Inoltre ha pochissime calorie e pochi grassi (come un espresso semplice): le uniche persone che potrebbero avere problemi nell’assumerlo sono quelle che soffrono di celiachia, perchè l’orzo è un cereale e contiene glutine.

Il falso mito sul caffè d’orzo che fa male si è diffuso su una base: questa bevanda contiene infatti minime quantità di acrilamide, una sostanza che si forma a partire dall’amido dei chicchi d’orzo quando questi vengono sottoposti alle alte temperature necessarie all’estrazione. L’acrilamide, a lungo andare, fa male alla salute: ma come detto in apertura, è determinante la quantità assunta e quella contenuta in 2 o 3 tazzine di caffè d’orzo non è ritenuta nociva.

Il caffè d’orzo è una bevanda molto antica, utilizzata già dagli antichi romani che la ritenevano energizzante: in effetti è ricca di amido, che dà energia senza essere un eccitante come la caffeina, ma anche di vitamine e sali minerali.