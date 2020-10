Incredibile, gatta allatta quattro maialini orfani

I nostri amici a quattro zampe, spesso capaci di dimostrarci quanto le differenze non contino. L’ultima notizia arriva dagli Stati Uniti ed è un esempio dell’istinto materno connaturato negli esseri viventi. Siamo in Georgia, più precisamente a Union Point nella contea di Green.

Qui sorge il Wild Things Sanctuary, un rifugio per animali di grande e piccolo taglia gestito da un’associazione no-profit. All’interno della struttura gli operatori hanno accolto due coppie di maialini sottratti prematuramente all’allattamento materno. La loro necessità, ovviamente, era quella di nutrirli e allevarli in maniera adeguata e a occuparsene ci ha pensato Mac.

Non una scrofa, come ci si aspetterebbe, ma una giovane gatta bianca di quattro mesi. Il felino, infatti, ha “adottato” i quattro cuccioli di poco più piccoli di lei, provvedendo ad allattarli come se appartenessero alla sua stessa specie. Le immagini dal web sono tenerissime , con mamma Mac insieme intenta a dedicare ogni cura ai piccoli maialini.

La gatta e i quattro piccoli hanno subito stretto un legame fortissimo e trascorrono insieme la maggior parte del tempo a disposizione. Eccoli, allora, nel momento dell’allattamento, ma vicini anche per il sonnellino, protetti da Mac. Proprio dopo i primi momenti di riposo, i cuccioli avevano cercato il latte dalla gatta, che non si era opposta.

Il video che sta spopolando su internet, inoltre, vede gli animali giocare fra loro e stuzzicarsi a vicenda. “Mamma” gatta, dal canto suo, accetta di lasciarsi mordicchiare un orecchio mentre fa le fusa come qualunque altro felino. Alle domande di molti utenti su cosa succederà una volta giunta la fase dello svezzamento, dal rifugio rispondono senza dubbi. L’immagine freschissima di Mac e dei maialini cresciutelli più uniti che mai vale più di mille parole.