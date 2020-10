Londra impone la quarantena per chi arriva dall’Italia, sanzioni fino a 10.000 sterline

La Gran Bretagna ha rimosso l’Italia, San Marino e il Vaticano dalla lista dei Paesi sicuri sul fronte Covid, il che significa che chiunque arrivi nel Regno Unito dall’Italia a partire dalle 4 del mattino di domenica 18 ottobre deve osservare un periodo di 14 giorni di auto-isolamento.

I dati hanno indicato che i casi settimanali e la positività ai test sono in aumento in Italia e quindi i ministri hanno preso la decisione di rimuovere le destinazioni. Lo annuncia il ministero dei Trasporti britannico. Nel frattempo il Regno Unito continua a registrare un alto numero di contagi: sono 18’980 i casi rilevati oggi con ben 138 vittime.

Le sanzioni per coloro che violano le regole di autoisolamento al ritorno da paesi non esenti, sono aumentate da £ 1.000 per la prima violazione fino a £ 10.000 per le successive.