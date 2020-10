M5S, Di Battista: “Se va avanti così saremo come l’Udeur”

Dura critica dell’esponente 5 stelle a Piazzapulita: “Così facendo penso che si andrà verso una direzione di indebolimento del Movimento 5 stelle, buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere”.

Penso che si andrà così facendo verso una direzione di indebolimento del Movimento 5 stelle e diventerà magari un partito come l’Udeur, buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere e non è quello per il quale io ho combatutto”. E’ quanto dice Alessandro Di Battista, in un’intervista a Piazzapulita. Le parole di Di Battista arrivano dopo giorni di polemiche all’interno del Movimento seguite al risultato delle amministrative dello scorso settembre e a pochi giorni dal ballottaggio.

Ieri, durante l’intervista di Maria Latella, il capo politico Vito Crimi aveva parlato di una richiesta di “collegialità nelle decisioni e nelle scelte, una collegialità che possa interpretare i sentimenti e gli umori delle varie anime e posizioni per trovare una sintesi”.