Maschera corpo e viso con i fondi di caffè: ecco come fare

Forse non lo sai, ma tra le tante virtù del caffè c’è anche quella di risultare prodigioso per la bellezza del viso e del corpo. Non a caso, la caffeina è presente in tantissimi prodotti cosmetici. Ecco perché oggi vedremo come preparare una maschera viso fai da te con i fondi del caffè: fare in casa cosmetici al naturale efficaci e sicuri è facile con i nostri consigli.

Come preparare una maschera viso fai da te. Insomma, per una pelle più giovane e tonica, una crema di bellezza al caffè fatta in casa è l’ideale: ecco cosa occorre e come preparare una nutriente maschera viso al naturale.

Ingredienti maschera viso al caffè

Fondi di caffè avanzati dalla preparazione con la moka usando miscele di polvere di caffè.

1 cucchiaio di miele.

1 cucchiaio di olio di mandorle.

Preparazione maschera viso al caffè

Unisci tutti gli ingredienti in un contenitore. Mischia bene gli ingredienti per amalgamarli bene, fino a creare un composto omogeneo. Spalma la crema sul viso e lascia in posa per circa 15 minuti. Lava via la maschera con abbondante acqua.

Non abbiamo ancora finito! Dopo una maschera viso degna di una beauty farm, è il momento di prendersi cura anche del corpo: scopri come preparare lo scrub al caffè anticellulite.

Se leggete dietro le confezioni delle creme anticellulite, scoprirete che in molte è contenuta caffeina: per questo i fondi del caffè possono essere usati, in sinergia con altri ingredienti, per ottenere una crema snellente naturale e di grande efficacia.

40 grammi di fondi di caffè, due cucchiai di olio cocco e una manciata di foglie di salvia tritata: questi gli ingredienti del vostro rimedio casalingo contro la cellulite, che va applicato (dopo averlo mescolato a dovere), sui punti interessati, massaggiando, e poi risciacquato con acqua calda.

I fondi del caffè sono anche alla base di un preparato casalingo che servirà a dare riflessi ai vostri capelli, scurendoli e arricchendoli di “calore”: in questo caso dovere mettere sul fuoco 2 litri di acqua con 2 tazze di fondi di caffè. Il composto va portato a bollore, poi lasciato raffreddare e filtrato con una garza: il liquido ottenuto va usato per sciacquare i capelli.