Meteo, maltempo e breve ottobrata: ecco cosa ci aspetta

non molla la presa il maltempo sull’Italia. Da domani una nuova perturbazione interesserà l’Italia, soprattutto centro-meridionale, con una nuova ondata di rovesci e temporali. Poi avremo una breve ottobrata, ovvero un periodo caratterizzato da un clima molto gradevole e un tempo soleggiato, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it. Il termine ottobrata ha origine agli inizi del XX secolo quando a Roma, alla domenica (inizialmente anche di giovedì), grazie a un tempo mite e soleggiato si organizzavano gite fuori porta.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il vortice ciclonico attivo da più giorni sul Regno Unito invierà una nuova perturbazione nella giornata di domani. Questa volta le regioni maggiormente interessate dalle precipitazioni saranno quelle del Centro e del Sud. L’intenso corpo nuvoloso interesserà nelle primissime ore di domani il Nordest e l’arco alpino, ma entro metà giornata le piogge e i temporali si estenderanno rapidamente a Toscana, Umbria, Lazio (anche a Roma), Campania, Puglia, zone interne marchigiane e abruzzesi.

Nel pomeriggio le precipitazioni potranno spingersi fin verso le coste adriatiche di Marche, Abruzzo e Molise e più a Sud su Calabria e Sicilia tirrenica. Da giovedì l’alta pressione tornerà a impossessarsi dell’Italia garantendo un tempo soleggiato e un clima mite su tutte le regioni almeno fino a sabato. In questa fase i valori massimi al Nord raggiungeranno circa 22-23°C, al Centro 24-25°C mentre al Sud sfioreranno i 27-28°C come in Sicilia.

Ecco le previsioni nel dettaglio:

Martedì 6. Al nord: cielo sereno al nordest, via via più nuvoloso al nordovest, piogge in serata. Al centro: cielo spesso coperto in Toscana, più sole altrove. Al sud: poco nuvoloso.

Mercoledì 7. Al nord: primissime ore con piogge, ma migliora presto. Al centro: instabile con precipitazioni temporalesche. Al sud: peggiora subito su Campania e Puglia, poi anche Basilicata e Calabria.

Giovedì 8. Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: al primissimo mattino ultime piogge sul basso Tirreno, più sole altrove. Giorni successivi: bel tempo fino a sabato, poi inizierà un’intensa fase di maltempo.