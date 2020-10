Meteo Toscana, allerta per forti colpi di vento e grandinate

Codice giallo per per temporali, rischio idrogeologico, vento e mareggiate fino alle 13 di domani, sabato 3 ottobre. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale in seguito al profondo vortice depressionario che interessa la Toscana tra la serata di oggi, venerdì, e la prima parte della giornata di domani sabato 3 ottobre. Domani, sabato, dalle prime ore della notte possibili forti temporali a partire dalle zone occidentali e forti colpi di vento e grandinate.

Precipitazioni sparse sul resto della Toscana che domani, sabato, dalle prime ore della notte si intensificheranno a partire dalle zone occidentali. Dopo un’attenuazione, in serata nuova ripresa sulle zone di nord ovest e sul litorale centro settentrionale.

Domani, sabato, in nottata e fino alle prime ore della mattina forti venti di Scirocco ovunque e dunque fino alla mattina, mare agitato al largo. In serata mare agitato sottocosta sulle coste del grossetano.