Pericolosamente incompetente’: rivista medica statunitense critica l’amministrazione Trump per la risposta COVID-19

Un graffiante editoriale del prestigioso New England Journal of Medicine (NEJM) afferma che la nuova pandemia di coronavirus ha messo in evidenza molte criticità nel gestire l’emergenza da parte dell’attuale amministrazione statunitense e che “i nostri leader hanno fallito quel test”.

“Perché gli Stati Uniti hanno gestito così male questa pandemia?” chiede l’editoriale , firmato da 35 editori, 34 dei quali sono cittadini americani, secondo il New York Times .“Abbiamo fallito quasi in ogni fase. Avevamo ampi avvertimenti, ma quando la malattia è arrivata per la prima volta, non eravamo in grado di eseguire test efficaci e non potevamo fornire nemmeno i dispositivi di protezione individuale più basilari agli operatori sanitari e al pubblico in generale “.

Oltre ad essere la più antica rivista medica continuamente pubblicata, il NEJM è anche considerato una delle più prestigiose pubblicazioni mediche sottoposte a revisione paritaria.

L’editoriale non menziona il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per nome, ma osserva che “i nostri leader” negli Stati Uniti hanno “preso una crisi e l’hanno trasformata in una tragedia”.”Quando si tratta della risposta alla più grande crisi di salute pubblica del nostro tempo, i nostri attuali leader politici hanno dimostrato di essere pericolosamente incompetenti”, afferma l’editoriale.

“Dovrebbe essere chiaro che non siamo un’organizzazione politica”, ha detto al Times il dottor Eric Rubin, il redattore capo del NEJM. “Ma quasi ogni settimana durante la nostra riunione editoriale ci sarebbe stato un nuovo oltraggio.”

Allo stesso tempo, la rivista non ha annunciato un’esplicita approvazione per il candidato alla presidenza democratica ed ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden.La rivista scientifica popolare americana Scientific American, che esiste da 175 anni, ha annunciato il 15 settembre di sentirsi “obbligata” a dare la sua prima approvazione in assoluto a un candidato alla presidenza, dichiarandosi a favore di Biden.

La pubblicazione ha anche parlato direttamente del presidente degli Stati Uniti e del suo approccio alla scienza.

“Le prove e la scienza mostrano che Donald Trump ha gravemente danneggiato gli Stati Uniti e il suo popolo – perché rifiuta le prove e la scienza”, hanno scritto i redattori della rivista.”L’esempio più devastante è la sua risposta disonesta e inetta alla pandemia COVID-19, che a metà settembre è costata la vita a più di 190.000 americani”, hanno detto. Mercoledì, il bilancio delle vittime è stato di oltre 211.000, secondo i dati raccolti dal Times.

L’opposizione di Trump alla scienza è stata in piena mostra da quando è stato dimesso dal Walter Reed National Military Medical Center lunedì. “Ora sto meglio, e forse sono immune”, ha detto , parlando della sua recente diagnosi di COVID-19 in un video pubblicato tramite il suo account Twitter personale. Al suo ritorno alla Casa Bianca, ha detto agli americani di non farlo. lasciate che il virus li “domini”, aggiungendo: “Non averne paura”.