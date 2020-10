Richiamati panini con cereali e semi Bakery Spa per rischio chimico

Cresce l’allerta alimentare e i richiami per la presenza dell’additivo ossido di etilene. Il ministero della Salute oggi ha diffuso il richiamo di due lotti di panini tondi marchio con cereali e semi a marchio Bakery Spa per la presenza di ossido di etilene nei semi di sesamo. Le pagnottelle interessate, prodotte da Bakery Spa nello stabilimento di via F. Parri 130 a Cesena, in provincia di Forlì-Cesena, sono state vendute in due versioni e formati:

– Panini tondi con grano saraceno e topping di cereali e semi, in confezioni da 510 grammi (6×85 grammi) con il numero di lotto 17620 e termine minimo di conservazione 24/12/2021,

– Panini tondi con topping di cereali e semi in confezioni da 660 grammi (6×110 grammi) con il numero di lotto 14720 e Tmc 26/11/2021.

Dopo un numero consistente di ritiri dal mercato, anche questo provvedimento si aggiunge ai precedenti richiami di semi di sesamo e prodotti che li contengono, per presenza di ossido di etilene oltre i limiti, in cui erano stati coinvolti i marchi Fuchs, Happy Harvest (Aldi), Pedon e Bondis prima, e poi il marchio Zorzi dal 1828. A

scopo precauzionale, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto segnalati e restituirli al punto vendita d’acquisto. Il richiamo dei panini tondi con grano saraceno da 85 grammi l’uno è stato pubblicato anche da Metro. Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.