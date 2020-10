Sapete qual è l’unico cibo eterno? Lo trovate a tavola a colazione

La colazione è considerata da molti nutrizionisti il pasto più prezioso della giornata e ciò è tanto più vero perché spesso sulla tavola compare l’unico cibo che non ha una vera e propria data di scadenza: il miele.

Già 4000 mila anni fa gli Egizi si spostavano lungo il Nilo per seguire la fioritura delle piante e produrre con le loro arnie il miele che spesso veniva utilizzato non solo in cucina, ma anche in campo medico come unguento contro le piaghe o per curare disturbi digestivi. Inoltre gli Egizi erano soliti deporre vicino alle mummie grandi coppe di miele per il loro viaggio nell’Aldilà. E alcuni archeologi hanno rinvenuto dei vasi di nettare dorato ancora perfettamente conservati nel colore, nel sapore e nella consistenza all’interno di alcune tombe egizie: segno che il miele, se ben conservato, può essere definito l’unico cibo eterno.

Come mai potrebbe potenzialmente non scadere mai? L’elisir di lunga vita del miele (a proposito, ecco l’origine dell’espressione “luna di miele”) è dovuto a tre fattori principali: la mancanza di acqua, il grado di acidità e la presenza di perossido di idrogeno. Per mantenere a dovere il miele è necessario seguire alcune semplicissime accortezze: per prima cosa ci si deve assicurare di aver sigillato il vasetto, poi bisogna conservarlo in un luogo fresco e asciutto, possibilmente ad una temperatura che oscilla tra i 10 e i 20 °C.

Potrebbe anche andare in frigo o in freezer, ma alle basse temperature, il nettare cristallizzerebbe troppo velocemente. In più, per una tenuta a prova di orologio, sarebbe bene conservarlo al buio. Conosciuto non soltanto per le sue proprietà dolcificanti, il nettare ambrato è ancora oggi utilizzato per le maschere nutrienti per i capelli, per contrastare la cellulite, per dare sollievo contro tosse e gola arrossata, oppure per riequilibrare l’apparato digerente ed è considerato un ottimo alleato per il cuore .