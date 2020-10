Sostituire il sale nella dieta? Usa il lievito alimentare

Troppo sale (cloruro di sodio) nell’alimentazione può favorire l’aumento della pressione arteriosa e, di conseguenza, il rischio di malattie dei vasi sanguigni, del cuore e dei reni, di tumori allo stomaco e, probabilmente, di osteoporosi, soprattutto nelle persone a rischio.

La quantità di sale che dovremmo consumare al giorno è molto meno elevata di quanto possiate pensare, quindi in ogni piano alimentare salutare dovrebbe essere prevista un’alternativa: la buona notizia è che ne esistono diverse, tutte gustose e saporite, senza gli effetti collaterali del sale (sceglietelo iodato, ecco perchè)

Una alternativa al sale classico è il lievito alimentare: non va confuso con il lievito classico nè con quello per dolci, perchè è in realtà un lievito disattivato, ricco di vitamina B12, ferro ed aminoacidi, a basso contenuto di grassi e sodio e privo di zuccheri e glutine. Viene utilizzato dai vegani come alternativa ai prodotti caseari, perchè ha un sapore delicato che ricorda vagamente il formaggio: non ha controindicazioni, ma è ovviamente sconsigliato a chi è allergico ai lieviti.

Il lievito alimentare può essere usato a scaglie per insaporire pasta, sughi, zuppe di legumi, verdure bollite, insalate e addirittura popcorn.

Perché troppo sale fa male?

Le alternative al sale non finiscono comunque qui: per insaporire i cibi potete usare le spezie, un serbatoio praticamente infinito di sapori a cui attingere a seconda dei vostri gusti. Non dimenticatevi poi di aceto e limone, due componenti acidi che possono fare moltissimo per esaltare il gusto dei vostri piatti (mentre il sale tende a coprire i sapori).

Ottimo poi per insaporire il vino, che potete far sfumare in cottura, ma anche il sedano: si tende a considerarlo solo un componente del soffritto, ma in realtà il sedano ha un gusto piccantino molto particolare e mescolato ad altre verdure può farvi diminuire (o eliminare) il sale.