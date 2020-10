Superbonus 110%: Nomisma a fianco di condomini, imprese e finanziatori

Secondo l’ultima indagine di Nomisma, prima del Decreto Rilancio le famiglie potenzialmente interessate alla ristrutturazione della propria abitazione erano stimate in 6,3 milioni, ma con l’arrivo e l’attuazione del Superbonus il target è almeno raddoppiato a 12,5 milioni (pari alla metà delle famiglie italiane).

Tuttavia, la riqualificazione energetica e sismica nel mondo dei condomìni e le istanze normative previste dal Superbonus del 110% presentano una complessità tecnica e un iter procedurale tali da rischiare di non consentire il coinvolgimento delle piccole-medie imprese e la diffusione del bonus eccezionale a tutte le famiglie. Per questo Nomisma, riconosciuta come società indipendente di consulenza economica, decide di scendere in campo operativamente per facilitarne il processo.

Nasce così “NOMISMA OPERA”, una nuova intrapresa nazionale di Nomisma – coordinata dal Responsabile Sviluppo Marco Marcatili e dallo Specialist Maurizio Bottaini – che si pone come Arranger di tutto il processo del Superbonus del 110% per garantire ai condomìni e alle famiglie la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e sismica realmente a costo zero. “Questa iniziativa – dichiara Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma – vedrà impegnate le nostre migliori risorse manageriali, tecniche e finanziarie per coordinare la progettazione di interventi più vantaggiosi ed eleggibili dal Superbonus del 110%, la scelta delle imprese più idonee a realizzarli e dei finanziatori in grado di garantire il finanziamento dei lavori e la cessione del credito”.

NOMISMA OPERA supporta contemporaneamente condomìni, imprese e finanziatori

Il processo è così complesso che, se non opportunamente organizzato e connesso con le esigenze poste dai soggetti candidati alla cessione del credito (check list tecnica, documentale, avanzamento lavori, etc), rischia di vanificare il potenziale del Superbonus del 110%. Tutto ciò rappresenta un vantaggio sia per le famiglie, in quanto assicura tutti i benefici previsti dal Superbonus del 110% fino alla riqualificazione a costo zero per il condominio, sia per le imprese perché le sgrava da incombenze tecnico-amministrative necessarie ai fini dell’ottenimento del possibile finanziamento per i lavori e della necessaria cessione del credito.

Per i territori di Bologna, Modena e Ferrara, NOMISMA OPERA ha siglato un accordo con ANCE EMILIA Area Centro i costruttori di Bologna, Modena e Ferrara per avviare la sperimentazione del progetto in stretta collaborazione con le imprese dell’associazione. Nei tre territori provinciali, l’Arranger NOMISMA OPERA coordinerà ed eseguirà per conto di condomìni, banche e imprese tutte le attività complesse previste dall’iter procedurale.

Il Presidente di ANCE Emilia Area Centro, Giancarlo Raggi, dichiara soddisfazione per l’importante Accordo di collaborazione con Nomisma: “Sarà un punto di riferimento, altamente qualificato, in un mercato in grande fermento. Ed una reale opportunità, esclusiva per le imprese di ANCE Centro Emilia e per i territori, in alternativa ai grandi general contractor”.