Addio Pibe de Oro, il mondo del calcio è in lutto. Il mondo dello sport, come ha scritto L’Equipe, ha perso “un dio”. L’ex calciatore argentino, 60 anni, era stato ricoverato qualche settimana fa per un problema al cervello. Era stato operato e ora si trovava a casa. Inutili i soccorsi.

Ssc Napoli in lutto, lo stemma diventa nero

La SSC Napoli è in lutto. E lo stemma del club azzurro è diventato nero, in ricordo di Diego Armando maradona, scomparso oggi. “Per sempre, ciao Diego”, si legge sul profilo ufficiale della società. 2 minuti fa

Usain Bolt: Maradona leggenda

“RIP to legend Maradona”: anche Usain Bolt ha voluto ricordare la figura di Diego Armando Maradona, morto oggi a 60 anni. Il campione giamaicano sui suoi profili social ha postato una foto che lo ritrae con l’argentino.

Morte di Maradona, Uefa: minuto silenzio in Champions ed Europa League

La Uefa ha annunciato un minuto di silenzio per la morte di Diego Armando Maradona oggi e domani nelle partite di Champions ed Europa League. 7 minuti fa

Maradona è morto lo stesso giorno dell’amico Fidel Castro

Diego Armando Maradona e Fidel Castro: un’amicizia lunga e coltivata che ha accomunato i due nell’ora estrema. El Diez è morto oggi, nello stesso giorno in cui quattro anni fa, a L’Avana, si spense il lider maximo. I due si conobbero nel 1987 e fu a Cuba che Maradona intraprese la sua disintossicazione dalla cocaina. 9 minuti fa

Spadafora: “Napoli piange, più di un campione. Genio”

“La morte di Maradona è una notizia terribile. Era più di un campione, era un genio del calcio, un fuoriclasse assoluto”. E’ il commento del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, alla notizia della morte di Diego Armando Maradona. “Ha rappresentato in una stagione irripetibile i sogni e le speranze del popolo della mia città. Napoli piange, stasera” scrive il ministro. 10 minuti fa

Maradona, As Roma: “Eterna leggenda, ciao Diego”

“Eterna leggenda del calcio mondiale. Ciao Diego”: è il tweet di cordoglio della Roma dopo aver appreso la notizia della morte di Maradona. 11 minuti fa

Giuseppe Conte sulla morte di Maradona: addio eterno campione

“Il mondo intero piange la scomparsa di Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Addio eterno campione”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 12 minuti fa

La Russa comunica la morte di Maradona all’Aula del Senato

“Non so se è opportuno, ma lo faccio, devo purtroppo annunciare che è scomparso Maradona, il calciatore che credo in Italia abbia molto influito sulla passione per questo sport. Alla famiglia e ai tifosi che lo hanno amato le mie condoglianze”. Lo ha detto Ignazio La Russa, dallo scranno di presidente di turno dl Senato, durante i lavori a Palazzo Madama. 13 minuti fa

Maradona, Bruno Conti: ‘Ciao grande Diego’

“Ciao Grande Diego. RIP”. Con queste parole Bruno Conti sui propri social piange la morte di Diego Maradona, suo grande rivale in tante sfide fra Roma e Napoli e Italia e Argentina, come quella epica dei Mondiali del 1982 in cui l’azzurro divenne ‘Marazico’. Conti non aveva mai nascosto di provare grande ammirazione per l’ex ‘Pibe de Oro’. 14 minuti fa

Sassoli: Maradona era un talento calcistico immenso

“La notizia della morte di Diego Armando Maradona, che giunge improvvisa e inaspettata, ci priva di un talento calcistico immenso, probabilmente inarrivabile. Lo ricordiamo con il breve video di quello che viene da molti considerato ‘il gol del secolo’. Grazie per la gioia che ha saputo donare a centinaia di milioni di tifosi e di sportivi in tutto il mondo”. Lo scrive su Facebook il presidente del Parlamento europeo David Sassoli 15 minuti fa

Saviano su Maradona: “Pensavo fossi immortale”

Lo choc di Roberto Saviano per la scomparsa di Diego Armando Maradona: “pensavo fossi immortale” ha scritto su Instagram. 16 minuti fa

Morte di Maradona: 9 ambulanze, vani tentativi di rianimarlo

Anche ‘La Nacion’, quotidiano vicino all’entourage di Diego Maradona, riporta la notizia della morte del ‘calciatore del secolo’, precisando che sul posto, dopo che l’ex fuoriclasse si è sentito male in casa, sono accorse alla fine ben nove ambulanze ma che ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Secondo quanto riporta Tyc Sports Maradona è morto alle 13.02 (ora argentina). 19 minuti fa

De Magistris: Maradona ha riscattato Napoli con la sua genialità

“È morto Diego Armando Maradona, il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattato Napoli con la sua genialità. Nel 2017 era divenuto nostro cittadino onorario. Diego, napoletano e argentino, ci hai donato gioia e felicità! Napoli ti ama!”. Così in un tweet il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. 20 minuti fa

Fernandez: Diego il migliore di tutti, ci mancherai

“Ci hai portato in cima al mondo. Ci hai reso immensamente felici. Sei stato il migliore di tutti. Grazie per essere esistito, Diego. Ci mancherai per tutta la vita”. Lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, commentando la morte di Diego Armando Maradona. Nel tweet, il capo di Stato ha condiviso una foto che lo ritrae abbracciato al campione argentino. 21 minuti fa

Morte di Maradona, tre giorni di lutto nazionale in Argentina

Il governo argentino ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Diego Armando Maradona.