Allagamenti e frane nel Nuorese: vittime e dispersi a causa del maltempo che sta colpendo la Sardegna

Sono almeno due le persone morte a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Nuorese, a Bitti: si tratta di una donna anziana e di un uomo che è stato travolto da un’ondata di acqua e fango mentre era a bordo del suo fuoristrada. Secondo quanto riporta l’Ansa ci sarebbero anche due dispersi. Sul posto le forze dell’ordine, la Protezione civile, i Vigili del fuoco e i volontari stanno cercando di recuperare le vittime e di portare soccorso alla popolazione colpita.

Come era previsto dall’allerta rossa diramata dalla Protezione civile, gran parte della Sardegna si è svegliata sabato mattina sotto piogge abbondanti e sferzata da venti di burrasca. I maggiori disagi si stanno registrando nel Nuorese dove sono stati registrati numerosi allagamenti e piccole frane.

A Bitti il sindaco Giuseppe Ciccolini con una ordinanza ha fatto evacuare per precauzione le famiglie residenti in via Brescia nella parte bassa del paese.

Allagamenti e frane in numerose strade

Chiuse per allagamento la statale 129 Nuoro-Macomer all’altezza della località Iloghe e la Sp 46 direzione Lula. Disagi anche sulla statale 131 vicino al bivio per Orosei. Una frana ha causato il blocco del traffico per alcune ore lungo la statale 389 tra Nuoro a Lanusei, al km 39. Forte vento e pioggia anche sulla Sardegna meridionale. Villacidro è quasi completamente isolata anche a causa della parziale chiusura di alcune strade. Impraticabili per le forti precipitazioni la statale 196 all’altezza del chilometro 16 fino al centro abitato di Villacidro, la provinciale 61 dalla rotonda fino al centro abitato di Villacidro è la statale 197 al chilometro 10.

Disagi a San Gavino Monreale e Pabillonis dovuti ad allagamenti, Vigili del Fuoco sul posto. I carabinieri presidiano i punti strategici per la deviazione del traffico. Oggi scuole, parchi e cimiteri chiusi a Cagliari, Olbia, Quartu e tanti altri Comuni dell’isola. La raccomandazione della Protezione civile è di restare a casa.

Maltempo anche a Cagliari

Violenta grandinata nelle prime ore del mattino e forte vento di scirocco. L’ondata di maltempo si è abbattuta anche su Cagliari e hinterland. Molte le chiamate alla caserma dei vigili del fuoco con interventi che riguardano allagamenti e cadute di calcinacci che costringono le squadre a sistemare le transenne sui marciapiedi.

Mareggiata al Poetto con l’acqua che sta sommergendo l’arenile e si sta avvicinando ai chioschi a bordo strada circondando le piattaforme di legno. Situazione simile anche a La Maddalena spiaggia, nel comune di Capoterra. Anche al Margine Rosso, litorale di Quartu Sant’Elena, gli spruzzi delle onde arrivano sino alla strada provinciale. A Sant’Antioco, nel Sulcis Iglesiente, sono affondate alcune barche da pesca ormeggiate nel porticciolo.