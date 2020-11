Allarme legionella 3 morti e 9 casi a Ortona, ecco come si trasmette

A Ortona, in provincia di Chieti, tre persone sono decedute in seguito a un’infezione da legionella mentre altre sei sono risultate infette, per un totale di nove casi. Come riporta La Repubblica, una delle vittime era un uomo di 76 anni con patologie pregresse; un’altra vittima era una donna di 61 anni, anche lei già affetta da altre patologie e un altro uomo di 76 anni, ricoverato per legionellosi all’ospedale di Chieti e positivo anche al coronavirus.

Legionella a Ortona, il sindaco rassicura i cittadini

Il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, ha scritto sui social un messaggio diretto ai cittadini, per rassicurarli in un clima già teso per via del coronavirus: “Al momento è prematura qualsiasi azione e preghiamo di non creare inutile allarmismo. Ricordiamo che la legionella si sviluppa attraverso l’inalazione aerea di acqua, attraverso il vapore acqueo, o liquidi che ospitano il bacillo legionella e non è contagiosa, non si trasmette quindi tra persone”.

L’Istituto Superiore di Sanità ha inviato sul posto un gruppo di esperti per cercare di capire la fonte delle infezioni. A settembre erano emersi alcuni casi anche a Busto Arsizio.

Cos’è la legionella, perché si chiama così e come si trasmette

La legionella è un batterio, così chiamato per l’epidemia che nel 1976 causò la morte di un gruppo di veterani della American Legion in un albergo di Philadelphia. Si manifesta attraverso due malattie distinte, la malattia dei Legionari e la febbre di Pontiac; la prima si accompagna a una forma grave di polmonite mentre la seconda è più lieve. La legionella è in grado di sopravvivere nell’acqua e si trasmette per via aerea attraverso l’inalazione di vapore acqueo, ma può trovarsi anche negli impianti idrici e nei condotti.