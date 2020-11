Allerta Alimentare: Ossido di etilene potenzialmente cancerogeno, 3 prodotti ritirati dal mercato

Continuano i richiami, a più di un mese dal primo provvedimento italiano, causati dai semi di sesamo con livelli di ossido di etilene oltre i limiti di legge provenienti dall’India, potenzialmente cancerogeni. Il ministero della Salute, infatti, ancora una volta a causa dell’ossido di etilene oltre i limiti oggi ha pubblicato il richiamo dei semi di sesamo bio a marchio Padovana Macinazione.

I semi coinvolti sono venduti in sacchetti da 500 gr con il numero di lotto 01-1438 con scadenza 31/12/2021. I semi di sesamo interessati sono stati prodotti da Padovana Macinazione Srl nello stabilimento di viale dell’Industria 72/1, a Padova. Per precauzione, si raccomanda di non consumare i semi di sesamo con il numero di lotto segnalato e restituirli al punto vendita d’acquisto.

Inoltre, il ministero ha diffuso anche il richiamo di un lotto di semi di lino, di zucca, di girasole, di sesamo, bacche di goji bio a marchio Linwoods, sempre per la presenza di ossido di etilene oltre i limiti consentiti. Il prodotto interessato è distribuito in confezioni da 200 gri, con il numero di lotto L 29520 e il Tmc 10/2021. linwood mix semi bacche di goji bio. Il mix di semi e bacche di goji richiamato è stato prodotto da Linwoods nello stabilimento di 190 Monaghan Road, ad Armagh, in Irlanda del Nord. Si raccomanda, in via cautelativa, di non consumare il prodotto con il numero di lotto del richiamo e riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato. Anche i supermercati Unes e Coop hanno diffuso l’avviso di richiamo di tre lotti di pane rustico ai semi senza glutine Céréal contenente sesamo contaminato.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 400 gr con i numeri di lotto L150421 con scadenza 15/04/2021, L110321 con scadenza 11/03/2021 e L280221 con scadenza 28/02/2021. Il pane rustico richiamato è stato prodotto per Nutrition & Santé Italia Spa da Alpipan nello stabilimento di via Provinciale Romana ad Altopascio, in provincia di Lucca. Per precauzione, si raccomanda di non consumare il pane rustico con i numeri di lotto segnalati e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 018124 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 oppure scrivere all’indirizzo e-mail info.cereal@ns-group.com.

Prima di questi richiami, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, il ministero della Salute e il Rasff (il sistema di allerta rapido dell’UE) hanno diffuso una lunga lista di provvedimenti causati dai semi di sesamo, convenzionali e biologici, provenienti dall’India contaminati da ossido di etilene, una sostanza non autorizzata in Europa, potenzialmente cancerogena. Dal 23 ottobre sono stati richiamati e ritirati dal mercato italiano più di 40 prodotti a base o contenenti semi di sesamo con livelli di ossido di etilene oltre i limiti di legge.