Allerta alimentare: Richiamate le Fette biscottate cereali e semi per rischio chimico

“Le fette biscottate sono state prodotte da Brioches Pasquier in Francia e contengono il sesamo contaminato da ossido di etilene, responsabile di molti ritiri in tutta Europa”.

Non accennano a fermarsi i ritiri dovuti all’ossido di etilene oltre i limiti di legge presente nei semi di sesamo: questa volta è il turno delle Fette biscottate Cereali e Semi a marchio Sapori & Piaceri vendute in italia da Fietta Spa e prodotte in Francia da Brioches Pasquier. Il limite di legge europeo per l’ossido di etilene è di 0,05 mg/kg, ma in altre aree del mondo questo limite non esiste o ha una soglia maggiore, causando poi a cascata i numerosi problemi di ritiri nel caso in cui venga utilizzato dove i limiti sono più restrittivi.

Ecco i dati delle confezioni di fette biscottate interessate dal ritiro:

Marchio del prodotto: Sapori & Piaceri

Denominazione di vendita: Fette Biscottate Cereali e Semi

OSA di commercializzazione: Fietta Spa

Lotto di produzione: L 2022313147 – L 203013147

Produttore e stabilimento: Brioches Pasquier – Brissac Quincé (Francia)

Marchio di identificazione dello stabilimento / Produttore: Sapori & Piaceri

Data di scadenza: 31/03/21 – 30/04/21

Peso unità di vendita: 300 g

Se avete acquistato una di queste confezioni, non consumate il prodotto e riportatela al punto vendita d’acquisto.