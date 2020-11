Allerta alimentare: Richiamati i cornetti ai 5 cereali e frutti di bosco per rischio chimico

il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo riguardante i cornetti ai 5 cereali e frutti di bosco prodotti dalla società Dipral srl con il marchio TOULON CROISSANTERIA “poiché non si può escludere che i semi di sesamo utilizzati nel prodotto come ingrediente possano essere stati contaminati da ossido di etilene”.

I prodotti interessati sono venduti in scatole da 4,8 kg x 60 pezzi da 80 gr con i lotti di produzione e data di scadenza 20163 scad. 07/04/2021 e 20185 con scadenza 29/04/2021. I cornetti richiamati sono stati prodotti dall’azienda San Giorgio Spa, che ha sede in Via Giliberto Petti, 10/II a Castel San Giorgio (SA).

Anche in questo caso, per precauzione, viene raccomandato di non consumare i cornetti segnalati e riportarli al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti Dipral srl chiamando al numero 0761/250845.