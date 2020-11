Allerta alimentare: Ritirati cornetti, fagotto vegano e demi baguette finlandese a causa dei semi di sesamo contaminati

La società San Giorgio ha predisposto il ritiro di alcuni prodotti da forno in seguito al ritiro dei semi di sesamo con ossido di etilene oltre la soglia di legge.

I semi di sesamo contenenti ossido di etilene oltre la soglia di legge sono responsabili di numerosi ritiri alimentari in questi giorni. Questa volta si tratta di alcuni dei prodotti da forno della società San Giorgio S.p.A., la quale ha richiesto il ritiro dal mercato di cornetti con varie farciture, il fagotto vegano ai cereali antichi con frutti rossi e la demi-baguette finlandese, contenenti semi di sesamo provenienti dall’India e contaminati dall’ossido di etilene oltre soglia. Tali prodotti dolciari e da forno prelievitati e surgelati sono solitamente destinati al settore Ho.Re.Ca., tuttavia la San Giorgio S.p.A. ha messo a disposizione il numero di telefono 0819535124 int.104 nel caso in cui fossero necessarie informazioni in merito ai prodotti ritirati.

Questi i dati che identificano le confezioni che sono state richiamate dal mercato:

Cornetto 5 cereali vuoto 70 g

Lotto di produzione: L20162-20177-20198;

Data di scadenza: 12-05-2021;

Peso unità di vendita: 3500g – 50 pezzi da 70 g.

Cornetto 5 cereali al miele 70 g

Lotto di produzione: L20202;

Data di scadenza: 16-01-2021;

Peso unità di vendita: 7000g – 100 pezzi da 70 g.

Cornetto 5 cereali ai frutti rossi 80 g

Lotto di produzione: L20066-20163-20185-20196;

Data di scadenza: 10-05-2021;

Peso unità di vendita: 4800g – 60 pezzi da 80 g.

Fagotto vegano cereali antichi frutti rossi 85 g

Lotto di produzione: L20219-20161-20223, L20062-20174-20198-20209;

Data di scadenza: 06-06-2021;

Peso unità di vendita: 4250 g – pezzi 50 da 85 g.

Demi baguette Finlandese 140 g