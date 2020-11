Australia, grandinata record nel Queensland, danni per milioni di dollari – VIDEO

Grandinata record quella che nel weekend appena trascorso hanno interessato l’area orientale australiana ed in particolare il Queensland. Sono stati misurati chicchi di grandine del diametro di addirittura 14cm su alcune zone che hanno creato ingenti danni. Il 60% dei quali ha coinvolto automobili, ma non da meno sono stati tetti delle abitazioni, lucernari e pannelli solari.

La tempesta di grandine ha colpito soprattutto le località a sud Brisbane, come Springfield, Rosewood, Greenbank e Boronia Heights. Le assicurazioni hanno stimato danni per 60 milioni di dollari. Grandinate importanti hanno interessato anche il Nuovo Galles del Sud, seppur di minor intensità, ma piuttosto duraturi. Per gran parte della scorsa settimana, infatti, lo stato è stato coinvolto da grandine, piogge torrenziali e forti colpi di vento che hanno provocato allagamenti e smottamenti del terreno.

Il Queensland, ha una storia di grandi tempeste “In particolare la grandinata di Brisbane del 2014, causò più di 1,5 miliardi di dollari di danni, mentree la grandinata che ha colpito la regione lo scorso novembre, ha provocato perdite per 504 milioni di dollari. Secondo il quotidiano Guardian Australia newspaper, a Logan, a sud di Brisbane, sono state segnalate grandinate di 14 cm. Il Queensland Fire and Emergency Service ha registrato più di 1.800 richieste di aiuto, la maggior parte dalla zona di Ipswich.