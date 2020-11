Baguette Praga & Cheddar contaminati chimicamente: Coinvolti diversi punti vendita Penny di Biella, Milano e Monza

Il Ministero della Salute ha diramato un comunicato ufficiale con la quale dispone il richiamo alimentare per Baguette Praga & Cheddar 220 g con marchio ‘Grab&Go. Si tratta di un articolo realizzato dalla ditta, Laboratorio Gastronomico Due A.A. srl (IT 9-2907L CE), con con sede dello stabilimento a Sedriano, in Provincia di Milano, alla via Galvani /7l.

Il motivo del comunicato sta nel fatto che ci sono tre lotti di questo prodotto, nello specifico 2010328, 2010530, 201156 con data di scadenza o termine minimo di conservazione rispettivamente: 21/11/2020 – 23/11/2020 – 30/11/2020 che hanno portato all’emergere di una potenziale problematica per la salute dei consumatori.

Come già avvenuto in altri casi segnalati nelle scorse settimane e posti all’attenzione del RASFF e dei Ministeri della Salute di diversi Paesi europei, anche in questa situazione l’allarme segnalato è da ricondurre alla contaminazione da ossido di etilene all’interno dei semi di sesamo presenti tra gli ingredienti. Per cui il nostro Ministero ha disposto per il richiamo alimentare immediato. Anche in questo caso, per precauzione, viene raccomandato di non consumare le Baguette segnalate e riportarle al punto vendita d’acquisto.

Per quanto riguarda Penny il richiamo riguarda solo i seguenti punti vendita: 13900, BIELLA – VIA MILANO 50, 20121, MILANO – VIA BASTIONI DI PORTA VOLTA 7, 20100, MILANO – VIA BOSCOVICH, 20125, MILANO – VIALE MONZA 35, 20158, MILANO – VIA A. CARNEVALI, 116, 20148, MILANO – VIA RICCIARELLI 11, 20156, MILANO – VIA ESPINASSE 137, 20158, MILANO – VIA MASSARA DE CAPITANI, 15, 20900, MONZA – VIA BORGAZZI.