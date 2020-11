Bera acqua e limone la sera fa davvero bene: ecco perché

Tutti sappiamo che è fondamentale idratarsi bene affinché il proprio corpo funzioni correttamente. Durante il giorno, e anche durante il sonno, perdiamo liquidi respirando, sudando e durante la digestione. Alcune persone bevono un bicchiere d’acqua prima di coricarsi per rimanere idratati durante la notte. L’aggiunta di succo limone, ricco di vitamine del gruppo B, potassio, magnesio, vitamina C, ferro, fibre e calcio, può apportare ulteriori vantaggi.

Acqua e limone: meglio la sera o al mattino?

Bere acqua prima di coricarsi ha una serie di benefici, ma bere troppo vicino all’ora di andare a dormire può interrompere il ciclo del sonno e avere un impatto negativo sul nostro benessere. È necessario bere abbastanza acqua durante il giorno per evitare la disidratazione e prevenire l’assunzione di acqua in eccesso durante la notte.

È inoltre consigliato bere acqua e limone appena svegli in quanto il nostro corpo finito di dormire è estremamente disidratato; ciò perché perdiamo molta acqua attraverso la respirazione.

6 motivi per bere acqua e limone prima di dormire

Sono diversi i vantaggi per l’organismo e il benessere psicofisico legati all’assunzione di acqua e limone la sera:

Migliora l’umore

Un recente studio pubblicato su PubMed Central ha dimostrato come bere poca acqua la sera prima di andare a letto possa avere un impatto negativo sull’umore, influenzando il ciclo sonno-veglia generale. Inoltre bere acqua e limone la sera può ridurre lo stress e di conseguenza aiutarci a dormire meglio: secondo questo studio il profumo di un limone contribuisce a migliorare l’umore e a ridurre lo stress.

Aiuta il metabolismo e il sistema immunitario

Bere acqua e limone la sera può contribuire ad alleviare il dolore o i crampi allo stomaco. Inoltre, acqua e limone aiuta a combattere un raffreddore. Oltre a dare più gusto alla propria idratazione, il limone contiene vitamina C, alleato indispensabile per rafforzare il proprio sistema immunitario.

Aiuta a dimagrire

È consigliato bere acqua e limone la sera per dimagrire. Uno studio pubblicato su WebMD ha dimostrato che le bevande non caloriche come acqua e limone possono aumentare il metabolismo fino al 30%. Se si è soliti bere bevande contenenti calorie, è consigliato sostituirle con acqua e limone; si eviterà così l’aumento di peso indesiderato causato da queste bevande, migliorando la propria salute. Non solo la sera: è consigliato prima di ogni pasto bere acqua e limone per dimagrire.

Cura il mal di gola

Per alcune persone il mal di gola peggiora di notte. Bere acqua, limone e miele la sera prima di andare a letto può evitare il peggioramento dei fastidi. Acqua al limone rappresentano un ottimo rimedio per il mal di gola, soprattutto se mescolate con zenzero e miele.

Favorisce la salute della pelle

Gli antiossidanti presenti nell’acqua e limone aiutano a combattere i radicali liberi, mantenendo la pelle giovane e sana. La vitamina C aiuta anche il corpo a produrre collagene, essenziale per mantenere il viso liscio.

Regola lo zucchero nel sangue

Evitare lo zucchero e gli alimenti elaborati è il modo migliore per regolare i livelli di zucchero nel sangue. Anche i limoni possono essere utili: contengono bioflavonoidi che hanno dimostrato di abbassare i livelli di zucchero nel sangue. Diabetici e pre-diabetici possono trarre beneficio dall’assunzione di acqua e limone la sera ma anche durante tutto il giorno. È inoltre consigliabile bere acqua e limone ogni volta che si mangiano cibi che aumentano i livelli di zucchero nel sangue.

Acqua limone e bicarbonato la sera per dormire meglio

Secondo gli esperti di salute. Mescolare il bicarbonato di sodio con acqua e limone può rappresentare un’ottima soluzione per alleviare il bruciore di stomaco, ovviamente in quantità limitata. Uno dei maggiori vantaggi del bicarbonato di sodio è quello di contrastare il reflusso acido grazie alle sue proprietà alcaline. Esso inoltre aiuta a neutralizzare gli acidi dello stomaco e combatte i fastidi dovuti all’indigestione. Ecco perché assumere bicarbonato insieme ad acqua e limone la sera prima di andare a letto può aiutare a dormire serenamente.