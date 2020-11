Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti

Joe Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti secondo la Cnn, la prima a sancire la vittoria del candidato democratico nelle elezioni 2020. Dopo l’annuncio della Cnn sono arrivati quelli dell’AP e della Nbc. Secondo le proiezioni, Biden può contare su 273 voti elettorali dopo la conquista dei 20 voti della Pennsylvania.

“Non abbiamo ancora una dichiarazione finale, ma i numeri sono chiari, e ci dicono che vinceremo. Vinceremo la Georgia e vinceremo la Pennsylvania”: Joe Biden parla a Wilmington in quella che doveva essere la festa della vittoria. Ma il conteggio in cinque Stati chiave è ancora in corso. Il candidato dem aumenta il suo distacco in Pennsylvania, Georgia e Nevada.

La speaker della Camera Nancy Pelosi definisce già Biden ‘presidente eletto’, ma Trump twitta: “Joe Biden non dovrebbe reclamare l’incarico di presidente, sarebbe sbagliato. Anch’io potrei farlo. Le azioni legali sono appena iniziate”. La Corte Suprema ordina alla Pennsylvania di separare le schede giunte dopo l’Election day del 3 novembre ma non ferma il conteggio.

Trump lascia la Casa Bianca… e va a giocare a golf

Il presidente Usa, Donald Trump, ha lasciato la Casa Bianca. Abiti sportivi e cappelletto di rigore, bianco con la scritta Make America Great Again, è stato fotografato mentre saliva sull’auto blindata. Secondo il pool di cronisti della Casa Bianca, è appena arrivato al suo golf club a Sterling, in Virginia.