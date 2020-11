Bocca secca e impastata? Ecco alcuni consigli

La bocca secca e impastata è conosciuta anche come xerostomia e si verifica quando non c’è sufficiente saliva nella bocca. Se hai problemi a masticare o deglutire, o ti svegli con una sensazione di secchezza delle fauci, potresti soffrire di questa patologia.

La mancanza di saliva può causare anche difficoltà a parlare. I rimedi alla bocca asciutta dipendono dalle sue cause. La cura fai da te può essere d’aiuto, ma se le misure non sono abbastanza soddisfacenti, occorre rivolgersi al proprio dentista.

Rimedi per la bocca secca

La bocca secca è causata da una varietà di ragioni. Le cause più frequenti sono l’assunzione di farmaci, le radiazioni e la chemioterapia, le malattie che colpiscono la ghiandole salivari, diabete, squilibri ormonali, artrite reumatoide e malattie autoimmuni come la sindrome di Sjögren. Altre motivazioni possono essere l’ansia e lo stress causati da lavoro o da eventi particolari.

Curare la bocca impastata può ridurre il rischio di sviluppare infiammazioni del cavo orale, afte, gengiviti, funghi e caduta dei denti. Ecco alcuni consigli:

Usa chewing gum e caramelle senza zucchero per stimolare le ghiandole salivari

Bevi acqua in modo regolare durante tutta la giornata

Utilizza preparazioni di saliva artificiale come gel e spray che puoi comprare in farmacia

Durante la notte attiva un umidificatore nella tua camera da letto

Stimolare la salivazione con caramelle e gomme da masticare è una misura utile, ma solo se le tue ghiandole salivari o i nervi atti a stimolarle non sono danneggiati.

Alcuni persone soffrono di bocca secca di notte e si svegliano con una sensazione fastidiosa, oppure sentono la parte posteriore della gola troppo secca per respirare. Se anche tu hai questi sintomi, la causa potrebbe essere che durante il sonno respiri con la bocca.

Per alleviare questa spiacevole sensazione, tieni sempre un bicchiere di acqua accanto al letto e attiva l’umidificatore nella stanza. Questa misura è utile in modo particolare se vivi in un clima arido. Bere molta acqua ti consente di mantenere i tessuti orali umidi durante tutto il giorno.